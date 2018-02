Deco quer honrar chamado de Felipão O amistoso com o Brasil não tem significado especial apenas para Luiz Felipe Scolari, o técnico da campanha do pentacampeonato. A partida da noite de sábado, no Estádio das Antas, será marcante também para Deco. O meia do Porto, brasileiro de nascença, tem grande possibilidade de estrear com a camisa do país cuja nacionalidade adotou recentemente. "Sinto-me honrado com a convocação", comentou Deco, 25 anos e há quatro titular da equipe que lidera o Campeonato Português. "Desde que cheguei aqui, me adaptei bem, porque o idioma e os costumes são os mesmos", observou. "Agora, terei oportunidade de atuar ao lado de estrelas do nível de Luís Figo e Rui Costa." A referência a dois líderes da seleção de Portugal foi a forma que Deco encontrou para mostrar que não tem ressentimentos e de que pretende convivência pacífica. Dias atrás, ambos reclamaram porque Felipão pretendia convocar um "estrangeiro", mas tiveram de engolir uma bronca do treinador, que ignorou a reação de ciúmes. "Sei que, ao aceitar a convocação, posso provocar alguma polêmica", reconheceu Deco. "Mas tenho certeza de que, no sábado, terei boa acolhida por parte de meus novos colegas."