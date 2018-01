Deco quer jogar na seleção portuguesa Desanimado com as possibilidades de ser convocado por Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira, o meia Deco admitiu que pensa em defender Portugal, agora dirigida por Luiz Felipe Scolari, quando conseguir a nacionalidade portuguesa. Grande destaque do Porto, líder isolado do Campeonato Português, o jogador de 25 anos lamenta que o Brasil não dá o merecido valor a quem joga no futebol português. Deco já encaminhou o pedido de naturalização, mas ainda não conversou com Felipão sobre a possibilidade de ser convocado para defender Portugal. ?Lógico que vejo com bons olhos a chance de jogar na seleção portuguesa, por tudo o que o país representa para mim?, afirmou o brasileiro.