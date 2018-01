Deco: renovação milionária com o Barça O meia Deco, definitivamente, está em alta no Barcelona. Menos de um ano depois de ter chegado ao clube catalão procedente do Porto, de Portugal, o jogador ampliou em dois anos a duração do contrato e aumentou de maneira considerável o valor da multa rescisória. O compromisso de Deco - que terminaria em 2008 - foi estendido para 2010 e a multa em caso de rompimento subiu de ? 60 milhões para ? 75 milhões. Além disso, o salário do jogador foi dobrado. A partir de agora, o brasileiro naturalizado português vai receber ? 5 milhões por temporada. Deco - que se transferiu para o Barcelona no ano passado, depois de ter sido campeão europeu com o Porto - foi decisivo no título espanhol conquistado pelo Barcelona este ano, o primeiro do clube em seis anos.