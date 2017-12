Deco se diz recuperado e pronto para jogar contra o Irã O meia luso-brasileiro Deco afirmou nesta segunda-feira que já tem condições de disputar o segundo jogo de Portugal pelo grupo D, contra o Irã, no próximo sábado. "Já não tenho nenhuma lesão e parto do princípio de que jogarei no sábado. Mas essa decisão corresponde ao técnico". O meia do Barcelona não participou da estréia da seleção portuguesa na vitória de 1 a 0 sobre Angola, neste domingo, devido a uma lesão no pé direito. Na quinta-feira da semana passada, Deco deixou o treino contrariado, uma vez que se contundiu depois de um choque com seu companheiro Costinha. Sua participação na partida contra Angola foi dúvida até a véspera do jogo. O técnico Luiz Felipe Scolari justificou a não escalação de Deco. "Se fosse nosso terceiro jogo, contra o México, para decidir nossa classificação, talvez eu o tivesse escalado. Mas isso teria agravado sua lesão e deixado ele fora da seqüência de jogos. Pelas circunstâncias, achamos melhor usar alguém em melhores condições". Além de Portugal, Angola e Irã, o grupo D tem ainda o México, que lidera a chave depois da vitória por 3 a 1 sobre o Irã.