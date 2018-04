Dedé diz que Vasco reconquistou confiança com goleada

O Vasco sofreu com um início desastroso de temporada, com quatro derrotas seguidas na Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, mas Dedé garante que o grupo não está mais abalado. De acordo com o zagueiro, o time reconquistou a confiança após golear o América por 9 a 0, no último sábado.

"O semblante do time é outro com a goleada da última rodada. Todos os jogadores treinam com um sorriso no rosto e estão bem psicologicamente. Estou muito feliz com a superação do grupo e temos que caminhar passo a passo para continuar resgatando nossa confiança", afirmou, ao site oficial do clube.

Assim, Dedé garante que todos no Vasco estão muito motivados para disputar a Copa do Brasil e a Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - e buscar o título desses torneios. "Nosso pensamento é de títulos e para isso precisamos trabalhar. Espero que os resultados continuem acontecendo", comentou.

Eliminado da Taça Guanabara, o Vasco volta a jogar no dia 23 de fevereiro, fora de casa, contra o Comercial (MS), pela primeira fase da Copa do Brasil.

