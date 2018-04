Dedé é regularizado, mas não defende Cruzeiro em final

BELO HORIZONTE - Dedé foi enfim regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quinta-feira. O zagueiro, porém, não poderá defender o Cruzeiro no clássico com o arquirrival Atlético-MG, na decisão do Campeonato Mineiro, por não estar inscrito na competição.

Fora das últimas duas partidas do Estadual, nos dois próximos domingos, Dedé terá que esperar até o dia 22 para fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro. Neste dia, o time fará o jogo da volta contra o Resende-RJ, no Mineirão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Se não enfrentar o Resende, Dedé terá nova chance para estrear diante da torcida mineira logo na rodada de abertura do Brasileirão. No dia 26, o Cruzeiro vai enfrentar o Goiás no Estádio Independência. O time não jogará no Mineirão porque o local já estará sob administração da Fifa para a disputa da Copa das Confederações.

A regularização do jogador três semanas depois de sua contratação se deveu a um imbróglio judicial envolvendo o Vasco, ex-clube do atleta. Dedé precisou obter uma liminar para oficializar sua contratação e liberar a regularização do seu nome na CBF.