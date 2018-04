Dedé faz gol e Vasco vence a terceira seguida no Campeoanto Carioca

RIO - Por todos os problemas financeiros e as profecias apocalípticas que diziam que o Vasco teria uma temporada tenebrosa, o time montado pelos diretores René Simões e Ricardo Gomes e o técnico Gaúcho está desafiando as previsões e dando esperanças de um bom ano aos vascaínos. A equipe cruzmaltina obteve sua terceira vitória no Campeonato Carioca na noite deste sábado, por 4 a 2, sobre o Resende, em Volta Redonda.

Está certo que os adversários até o momento não são uma boa medida, mas a equipe composta por jogadores pouco valorizados em outros clubes está demonstrando garra, uma boa química e um futebol de qualidade.

Ao somar os nove pontos que o deixam na liderança do Grupo A da Taça Guanabara, o time exibiu entrosamento e muita disposição. O Resende, por sua vez, mostrou bom futebol ofensivo, mas sérias limitações defensivas. Permaneceu com dois pontos no Grupo B.

O Vasco agora se prepara, animado e confiante, para o clássico com o Flamengo, quinta-feira, no Engenhão. O Resende volta ao Estádio Raulino de Oliveira no mesmo dia, mas desta vez como visitante, para enfrentar o Volta Redonda.

O grande destaque da noite foi Bernardo. O voluntarioso garoto marcou dois gols, deu uma assistência e não parou um minuto sequer. Outra boa notícia: a atuação de Dedé, que anotou belo gol de cabeça e demonstra que o assédio do Corinthians não tem tirado sua concentração no campo.

A má notícia: a lesão de Carlos Alberto. O meia deixou o campo aos 35 do primeiro tempo, no que aparentou um problema muscular na perna esquerda. Leonardo entrou em seu lugar para fazer boa estreia com a camisa vascaína, com direito a gol e assistência.

"Deu para sentir que ainda estou um pouco sem ritmo, senti um pouco o cansaço. Treinei pouco com bola, mas estou muito feliz (com minha estreia)", destacou Leonardo. "Estou ainda mais feliz de fazer um gol aqui, pelo carinho que tenho por Volta Redonda", vibrou Dedé, natural da cidade fluminense.

O Vasco abriu o placar cedo, aos 11 minutos. Bernardo cobrou falta fechado, a zaga não cortou e o goleiro Mauro ficou vendido. "A preparação está sendo boa, estou treinando muito a bola parada e está dando certo", comemorou o meia-atacante.

Carlos Alberto quase fez um golaço pouco depois, ao tirar o zagueiro passando o pé sobre a bola, num lindo giro. O Resende perdeu sua melhor chance com Leo, que chutou para fora frente a frente com Alessandro.

Dedé marcou o seu gol depois de cobrança de escanteio de Bernardo, aos 40. E o Resende diminui de forma semelhante ao primeiro gol vascaíno. Marcelo bateu falta fechado e Dudu resvalou para matar o goleiro adversário, nos acréscimos da primeira etapa.

O jogo esquentou de vez nos primeiros minutos da metade final. Aos 3, Bernardo ampliou em chute fraco desviado. Mas o Resende continuou a mostrar bom toque de bola. Em passe errado de Pedro Ken, Filipe Souza, em ótima noite, puxou o contra-ataque e serviu Marcel, que não perdoou.

O confronto seguiu indefinido até que Leonardo pegou a sobra e chutou firme. O desvio de Leo Silva matou Mauro e o camisa 9 marcou o seu debute da melhor forma possível, aos 37, encerrando os trabalhos de uma noite agitada na Cidade do Aço.

RESENDE 2 x 4 VASCO

RESENDE - Mauro; Filipe Souza, Dudu, Emerson e Marcelo (Linhares); Thiago Silva, Leo Silva, Josemar (Denilson) e Marcel; Leo (Geovani Maranhão) e Elias. Técnico: Eduardo Allax.

VASCO - Alessandro; Abuda, Dedé, André e Wendel (Dieyson); Fillipe Soutto, Pedro Ken, Jhon Cley (Dakson) e Bernardo; Eder Luís e Carlos Alberto (Leonardo). Técnico: Gaúcho.

GOLS - Bernardo, aos 11, Dedé, aos 40, Dudu, aos 46 minutos do 1º tempo. Bernardo, aos 3, Marcel, aos 9 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Luiz Antônio Silva Santos.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 50.430,00.

PÚBLICO - 2.837 pagantes.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).