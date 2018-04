Dedé faz primeiro treino no Cruzeiro e é festejado por colegas

BELO HORIZONTE - Principal contratação do Cruzeiro para esta temporada, o zagueiro Dedé fez neste sábado seu primeiro treinamento no novo clube. O jogador fez musculação na academia pela manhã e depois foi ao gramado, onde fez alguns treinos físicos acompanhado dos preparadores Quintiliano Lemos e Eduardo Freitas.

Após este treinamento, Dedé teve a oportunidade de reencontrar seus novos companheiros, que estavam indo para o campo iniciar o treino recreativo. Entre eles, estava o volante Nilton, que atuou com o zagueiro no Vasco e não escondeu a felicidade por reeditar a parceria, agora no Cruzeiro.

"Fico feliz em poder ter a companhia mais uma vez de meu amigo Dedé. É legal ver a recepção que todos os torcedores fizeram para ele. Dá para ver o carinho que ele recebeu. É um grande zagueiro e uma grande pessoa, sem sombra de dúvidas. Nos vimos hoje (sábado) de manhã, o cumprimentei e demos as boas vindas a ele", declarou.

Outro que celebrou a chegada do zagueiro foi o goleiro Rafael. "Ele é um grande jogador e, com certeza, veio para somar, para fortalecer ainda mais esse grupo forte, que estou tendo o prazer de trabalhar junto. O Dedé é um reforço de peso, que veio para agregar e tenho certeza que, com o trabalho que estamos fazendo, não só dentro de campo, mas com a diretoria, nós temos voos altos para alcançar."