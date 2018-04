Dedé promete retribuir carinhos dos cruzeirenses BELO HORIZONTE - O Cruzeiro armou um evento inusitado para apresentar o zagueiro Dedé. O jogador usou pela primeira vez a camisa celeste num supermercado, onde passeou entre as gôndolas e simulou compras, tudo para exaltar o programa de sócio-torcedor do clube, que permitiu a compra do zagueiro junto ao Vasco.