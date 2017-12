Dedé treina novamente e deve ser a novidade do Cruzeiro para estreia O técnico Deivid praticamente definiu a escalação do Cruzeiro para enfrentar a URT neste domingo, no Mineirão, na estreia do Campeonato Mineiro. Na atividade deste sábado, na Toca da Raposa II, o treinador voltou a escalar Dedé como titular, e o zagueiro deve ser a grande novidade da equipe para a partida.