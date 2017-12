Dedimar deixa o Etti Jundiaí O lateral-direito Dedimar não chegou ao um acordo de renovação de contrato com a diretoria do Etti Jundiaí, deixando o clube que espera disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. A pedida salarial do jogador estava acima do padrão do clube. O lateral, depois de passagens apagadas pelo Palmeiras e Vitória-BA, realizou uma boa campanha no primeiro semestre, ajudando o time a conquistar o título da Série A-2 do Campeonato Paulista. Dedimar gostaria de permanecer em Jundiaí e garante que sai magoado com a diretoria. "O que parece é que eles realmente não tinham interesse em ficar comigo, já que nem uma contra-proposta foi feita", criticou. Metade do passe do atleta pertence ao Etti e a outra metade pertence ao Vitória-BA. A diretoria parte agora para a contratação de um lateral-direito, já que Borges Neto, o eventual reserva de Dedimar, também deixou o time. Apesar da saída do lateral, O técnico Giba conseguiu manter a espinha dorsal da equipe com Artur no gol, Anderson na defesa, Wagner Mancini no meio e Marcinho no ataque. A diretoria está na expectativa da confirmação do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Até agora dois reforços foram contratados: os meias Wallace, ex-Fluminense, e Maurinho, ex-Rio Preto. O atacante Cris, ex-Palmeiras e Matonense, interessa. Em contrapartida, o zagueiro Rogério, do Botafogo, de Ribeirão, já foi descartado.