Dedimar, do Santo André, perto do Japão O zagueiro Dedimar está perto de acertar sua saída do Santo André. Ele assinou um pré-contrato com o Verdy Tokyo, rebaixado para a Segunda Divisão, e viaja no dia 16 de janeiro para realizar exames médicos na capital japonesa. Se for aprovado, assinará um vínculo definitivo para o ano de 2006. "Estou muito feliz por poder buscar novos horizontes. Espero chegar no Japão e dar o meu melhor, como fiz nos últimos anos no Santo André", disse. Dedimar foi capitão do time paulista na conquista da Copa do Brasil de 2004, maior título da história do clube. Na ?dança? de zagueiros no clube, o veterano Valdomiro também saiu e ficará seis meses no Palmeiras. Por outro lado, Gabriel, que estava no São Paulo, retornou.