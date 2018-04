Defederico chega nesta semana e pode ser apresentado

SÃO PAULO - De Buenos Aires, Alejandro Bouzas, procurador de Matías Defederico, avisou Wagner Martinho, empresário que faz a ponte entre Corinthians e o jogador: "Fique tranquilo, o negócio está fechado". Dono de uma empresa de marketing esportivo gaúcha, Martinho disse que espera o desembarque de Defederico no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo) entre quarta e quinta-feira. "Estamos tratando dos últimos detalhes burocráticos da viagem. Ele chega esta semana para fazer exames médicos e até ser apresentado", disse Martinho.

O valor fechado, segundo ele, é de US$ 4,5 milhões (R$ 8,3 milhões) por 80% dos direitos federativos. O Corinthians vai comprar os 50% do Huracán e 30% da metade de Alejandro Bouzas. À vista serão pagos R$ 2,7 milhões e o restante parcelados em 12 meses. A garantia do pagamento é o dinheiro que o Corinthians tem a receber da Nike (R$ 16,5 milhões até 2012).

Na Argentina, Defederico já se despediu de seus companheiros, apesar de novamente um dirigente do Huracán ter garantido que não vai vender o jogador. Depois do presidente Carlos Babington, foi a vez de seu filho, Marcelo Babington, secretário geral do clube, dizer em entrevista ao argentino Diário Olé que Defederico não será vendido. "Nós nos comprometemos com o técnico e com a torcida que não vamos desmanchar o elenco. O Defederico fica, pelo menos até o final do Torneio Apertura (em janeiro)", disse Babington filho.

"É balela", avisou Bouzas, da Argentina. Com metade dos direitos do atleta, o empresário afirmou a Martinho que tem uma cláusula no contrato do meia-atacante que viabiliza a negociação caso chegasse proposta superior a US$ 3 milhões. Isso por 100% dos direitos do garoto de 20 anos. "Eles estão com medo da torcida, já que vão disputar a Libertadores no ano que vem", comentou Martinho.

Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing, participou ativamente da negociação porque imagina que vá pagar parte das parcelas da compra de Defederico com projetos de marketing. O primeiro ato será criar bonecos com a imagem do argentino. "O Messi é um gênio. Ser comparado a ele é uma honra", disse Defederico à TV Gazeta, de São Paulo.

LESÃO DE EDU

O resultado do exame de ressonância magnética feito pelo volante nesta segunda será divulgado na manhã desta terça. Edu deixou o gramado do Pacaembu, na vitória sobre o Atlético Mineiro, com dor na panturrilha esquerda. É improvável que enfrente o Internacional, nesta quarta, em Porto Alegre. Dependendo da gravidade pode precisar ao menos de um mês para se recuperar.