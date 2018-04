Defederico diz que Corinthians é um grande passo

"O Huracán não queria me deixar sair, mas no primeiro momento que apareceu a oferta eu disse que sim. O Corinthians é um grande passo na minha carreira. Estou agradecido ao Corinthians e vou mostrar no campo", disse o argentino, que enfrentou uma negociação complicada para acertar sua transferência para o Corinthians.

Tratado como novo Tevez no clube, Defederico disse que se sente honrado ao ser comparado com o astro argentino. "O prestígio do Tevez é muito grande. Vestir a camisa que eles vestiu é bom. Espero fazer o que ele fez aqui, ter o mesmo sucesso e ter o mesmo carinho que ele teve aqui, realizando um bom trabalho", disse o meia, que vestirá a camisa número 10 no Corinthians.

Defederico garante que o apelido de "novo Messi" não o incomodam ou deixam pressionado. "A comparação com Messi, para mim, é tranquila. Mas trato de ser eu, Matias Defederico. Confio na minha qualidade", disse o argentino, que assinou contrato por quatro anos com o Corinthians.