Defederico se diz pronto para estrear pelo Corinthians

O meia argentino Matias Defederico, recém-contratado pelo Corinthians para suprir a saída de Douglas, afirmou nesta quinta-feira que já está bem fisicamente para estrear pelo novo clube, mas alertou que ainda precisa de uma sequência de jogos para ganhar ritmo.

"Estou bem fisicamente, mas falta sequência de jogos. Faz tempo que não tenho um jogo inteiro, mas treinando todos os dias vou ganhando ritmo", explicou Defederico.

O meia argentino está sem jogar há mais de dois meses, desde o final do Campeonato Argentino. Após uma semana inteira de treinamentos físicos, Defederico participou de sua primeira atividade com bola com os outros jogadores do elenco nesta quinta-feira e agora ele já espera atuar no confronto contra o Coritiba, fora de casa, no dia 16.

Mesmo com pouco tempo de trabalho no Corinthians, o argentino já reconheceu algumas diferenças entre o futebol praticado nos dois países. "O futebol brasileiro é mais físico. Na Argentina, dão mais a bola e aqui é mais corpo a corpo, mas também rápido e dinâmico."

Para se adaptar ao esquema de jogo no novo clube, Defederico também afirmou que vem conversando com o técnico Mano Menezes sobre seu posicionamento. "No Huracán, eu jogava um pouco mais recuado para ser o armador das jogadas. Conversei com o treinador sobre isso e ele vai saber a melhor maneira de jogar", finalizou Defederico.