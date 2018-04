Defederico treina entre os titulares no Corinthians

O meia argentino Defederico treinou entre os titulares no Corinthians nesta sexta-feira, no primeiro coletivo da equipe em Itu, onde está concentrada esta semana. Ronaldo também participou do treino, mas pelo time reserva.

Atuando no 4-3-3, a equipe titular contou ainda no meio-campo com Elias e Marcelo Mattos, que chegou recentemente e ainda não reestreou pelo Corinthians. O trio de ataque foi formado por Jorge Henrique, Dentinho e Henrique

Apesar das atenções voltadas para o argentino, Jucilei foi quem mais se destacou. O jogador iniciou o treino na lateral-direita e pouco fez, mas quando foi deslocado para o meio-campo, movimentou-se bastante e marcou dois gols.

Além de Ronaldo, a equipe reserva contou com o lateral-direito Alessandro e o zagueiro William, que estão terminando processo de recuperação.