Defender o título inglês será mais difícil para o Chelsea, diz Mourinho

O técnico do Chelsea, José Mourinho, sente que terá mais dificuldades para defender o título do Campeonato Inglês, com fortes concorrentes fazendo grandes contratações. O Chelsea foi campeão da liga inglesa na temporada passada, terminando com 87 pontos, oito na frente do Manchester City, segundo colocado.

"Um ano atrás conseguimos imediatamente Diego Costa e Fàbregas, o que foi uma rápida reação ao fato de que não ganhamos o título", disse Mourinho à Sky Sports. "Este ano você pode ver a reação do Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United... Eles compraram forte, compraram bem. Estão tentando fazer um impacto porque não conseguiram o título", disse.

Mourinho, de 52 anos, espera uma disputa acirrada pelo título e uma temporada com poucos pontos, com times menores também atraindo bons jogadores.

"Talvez esteja errado, mas tenho a ideia que menos pontos ganharão o título nesta temporada", acrescentou o português. "Outros times estão investindo muito bem e isto não é normal... Times menores estão conseguindo alguns dos melhores jogadores de alguns países. Estes jogadores geralmente só saem de seus países para os melhores clubes, mas agora vão para clubes que acabaram de subir de divisão".