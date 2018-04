Defendido por Renato Gaúcho, Fred admite estar 'travado' no Fluminense

RIO - Observado de perto por Luiz Felipe Scolari, que foi até o Maracanã na noite desta quarta-feira ver o Fluminense vencer o Resende por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca, Fred admitiu que não atravessa uma boa fase com a camisa tricolor. O atacante, que vem tentando recuperar a velha forma de goleador após ficar cinco meses afastado dos gramados por causa de lesão, negou que a presença de Felipão no estádio tenha o deixado apreensivo, mas reconheceu que precisa evoluir.

"Meu papel é fazer gols sempre. Mas como fiquei um tempo sem jogar tenho que me movimentar para adquirir ritmo. E quando você não tem tempo para treinar, só com a sequência de jogos mesmo. O Renato pede para eu ficar centralizado e estou indo até onde tenho conseguido. A cada jogo sinto minha evolução, estou com dificuldade para correr, para girar, sair da marcação, ainda me sinto travado, mas a evolução do primeiro jogo para agora está gigantesca", ressaltou Fred.

Após o duelo diante do Resende, o técnico Renato Gaúcho defendeu o atacante, que assim como seus companheiros de time ouviu algumas vaias de torcedores do Fluminense no Maracanã. O comandante, porém, enfatizou que será muito importante Fred ter uma sequência de jogos para poder ter sucesso a seleção brasileira na Copa de 2014.

"O Fred quer ir para uma Copa do Mundo pra jogar. É tiro curto, são sete jogos pra ser campeão. Ele quer jogar, não quer ser mais um no grupo. Pra ele jogar tem que estar bem. O mais importante agora é ele jogar. O Felipão foi jogador, não foi ''aquele jogador'', mas foi jogador e sabe o quanto é importante o ritmo de jogo para o jogador, que estava há cinco meses sem jogar", disse o treinador.

Já ao analisar o desempenho geral do time tricolor, Renato disse: "O primeiro tempo foi muito bom, mas no segundo a gente teve uma queda de produção", em muito por causa da falta de preparo físico ideal neste início de ano. "Início de temporada é sempre muito difícil. Não é desculpa, mas o Fluminense não está voltando de férias com o time que terminou o campeonato (Brasileiro). Está voltando de férias com o Fred há cinco meses sem jogar, com o Elivelton há quase dois anos sem jogar, o Bruno, o Carlinhos, o Diguinho, o Valencia, então você tem praticamente 70% do time com dois meses sem jogar", enfatizou.