Defensor avança na Copa Sul-Americana O Defensor, do Uruguai, se classificou nesta terça-feira para a fase internacional da Copa Sul-Americana, ao derrotar o Danúbio por 3 a 1. No jogo de ida, disputado no dia 16, a equipe havia perdido por 3 a 2. Os gols da vitória foram marcados por Semperena, Pereira e Taborda. Juan Salgueiro marcou os dois do Danúbio. Na próxima fase, o Defensor vai enfentar um representante paraguaio, que sairá do confronto entre o Cerro Porteño e o Guarany.