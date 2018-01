Defensor vence na Libertadores O Defensor Sporting do Uruguai venceu o Cruz Azul do México por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, resultado que piorou ainda mais a situação do São Caetano no grupo 7 da Libertadores da América. Como o time mexicano tem 10 pontos continua na liderança isolada apesar da derrota, o ideal para os brasileiros seria uma nova vitória do Cruz Azul. Com apenas dois pontos e na lanterna do grupo, o São Caetano precisa vencer (o que ainda não conseguiu na competição) os dois jogos restantes - contra Olmedo e Defensor - e torcer por uma derrota do Olmedo para o Cruz Azul. Nessa situação, o São Caetano terminaria na vice-liderança, com oito pontos, um mais que o Defensor e dois que o Olmedo. A vitória do Defensor só foi definida nos minutos finais da partida, com Santiago Silva marcando aos 42 minutos do segundo tempo. O time uruguaio havia saído na frente com dois gols do brasileiro Marcio Cruz. Mas permitiu a reação dos mexicanos, com Erik Marín e Everaldo Begines. Pelo grupo 4, em Assunção, Olimpia do Paraguai e Emelec do Equador empataram por 2 a 2. As duas equipes têm cinco pontos e disputam a segunda vaga do grupo. A primeira é do Cruzeiro.