Defensores do Corinthians comemoram Os jogadores da defesa do Corinthians se abraçavam mais do que os outros, após a vitória desta quarta-feira contra o Coritiba. E não sem motivo: fazia 11 jogos que o time não saía de campo sem sofrer gols - a última vez foi na vitória contra o Atlético-MG por 1 a 0, dia 29 de maio. Além disso, o gosto da liderança estava na boca de todos. "Contra o Coritiba nós não jogamos bem. Mas conseguimos vencer por 3 a 0. Está dando tudo certo. Se tudo continuar assim, seremos campeões", comemorava o argentino Sebá, após sua melhor apresentação no Corinthians. "E a nossa defesa, que foi tão criticada, jogou muito bem", festejava o zagueiro, agora titular absoluto. "Conseguimos marcar e atacar com equilíbrio. Está aí a resposta que todos queriam do Corinthians. Estamos crescendo e o time está ganhando força com o passar dos jogos", disse. "Essa vitória contra o Coritiba foi muito importante para nós", comemorava Rosinei. "Poderemos ganhar de qualquer adversário. O time está bem, muito bem", dizia, animadíssimo, Tevez. O argentino fez dois gols, chegou a sete no Brasileiro e a 18 em 31 partidas. "Foi uma partida perfeita. Liquidamos no primeiro tempo e não se cansamos tanto no segundo."