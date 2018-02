Defesa: a preocupação do Corinthians As falhas da defesa na vitória por 3 a 2 sobre o Brasiliense, domingo, no Pacaembu, deixaram o técnico corintiano Antônio Lopes muito preocupado. Por pouco ele não estreou diante da Fiel com um resultado desastroso. Por isso, ele ocupou todo o treinamento de ontem, em Volta Redonda ? local do jogo de hoje às 21h50 contra o perigoso Fluminense ? para aprimovar o setor defensivo. Os atacantes mal treinaram, aproveitando apenas bolas espirradas da defesa. A única mudança na equipe deverá ser a entrada do meia Bruno Otávio no lugar de Fabrício. ?Não, não pode errar, perdeu aí, já era! Presta atenção com os espaços?, foram alguns dos gritos de Lopes para os jogadores durante a movimentação tática. Ao final do treino, o treinador explicou que ficou preocupado com o excesso de passes errados na vitória por 3 a 2 contra o Brasiliense. ?No futebol, quem errar mais de 10% dos passes, como fizemos contra o Brasiliense, está ferrado?, enfatizou Lopes. ?O passe é o elemento principal do jogo. Se errar esse fundamento vai correr atrás da bola o tempo inteiro e não vai fazer mais nada em campo.? PET - Ao final da movimentação, Lopes ficou por aproximadamente 10 minutos conversando reservadamente com Marinho, Marcelo Mattos e Betão, que retorna ao time. O treinador explicou que tentou reforçar com os atletas a necessidade de diminuir os espaços dos jogadores do Fluminense e explorar os contra-ataques. Lopes também não se importou em falar sobre as ausências de Petkovic e Felipe no meio-de-campo do Fluminense. Por já ter trabalhado com o sérvio, o treinador destacou suas qualidades, tanto que festejou sua ausência. Ele lembrou que o Corinthians também tem atletas de excelente nível, como o meia Roger, além dos atacantes Nilmar e Tevez. De volta ao time após cumprir suspensão, Betão não se mostrou incomodado com a atividade específica na véspera do jogo. Destacou ainda que era necessário para o time não repetir os erros cometidos contra a equipe de Brasília. ?Ele (Lopes) nos pediu para não deixarmos os jogadores do Fluminense pararem a bola e pensarem no que vão fazer como, por exemplo, o Felipe sempre faz. E estamos conscientes de que hoje o Fluminense não depende de um só jogador. É uma equipe onde todos atacam e defendem.? Amanhã, Tevez viajará para se apresentar à Seleção Argentina em Buenos Aires.