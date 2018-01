Defesa de Ceni contra o Liverpool vira quadro com edição limitada

Um dos lances mais marcantes do goleiro Rogério Ceni em 25 anos de São Paulo virou obra de arte. A defesa na final do Mundial de Clubes de 2005, contra o Liverpool, no Japão, inspirou a confecção de um quadro pintado à mão e assinado pelo artista Márcio Petini. A imagem será lançada em edição limitada, com 131 unidades, em referência ao número de gols marcados pelo jogador. Cada quadro vai custa R$ 2.990.

Intitulado "O Voo do Tri: Milagre sobre a Tela", o quadro tem o tamanho de 126 cm x 90 cm. Todas as unidades foram autografas por Rogério Ceni. A imagem retrata a defesa do goleiro em uma cobrança de falta de Steven Gerrard, no segundo tempo da decisão vencida pelo São Paulo por 1 a 0. No lance, Ceni espalmou para escanteio a bola que entraria no ângulo.

O quadro está em exposição desde a semana passada no no Morumbi Conceptual Hall. A obra tem sido vendida na internet pelo site www.voodotri.com.br. A iniciativa do projeto é da empresa Grandes Momentos do Esporte, em ação inédita no Brasil na produção de obras de arte para homenagear grandes clubes, atletas e fãs de futebol.

Na próxima sexta-feira o goleiro vai fazer o seu jogo de despedida no futebol no estádio do Morumbi. Ceni vai defender o time do São Paulo campeão mundial de 2005 em amistoso contra a equipe vencedora dos Mundiais de 1992 e 1993.