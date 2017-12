Defesa do Botafogo preocupa Abel O técnico do Botafogo, Abel Braga, está preocupado com a defesa do time. O Alvinegro não vence há três partidas: empatou com o Vasco, por 2 a 2, e perdeu para o Corinthians, por 3 a 1, pelo Torneio Rio-São Paulo. Na quinta-feira, a equipe foi derrotada, por 3 a 1, para o Paraná, pela Copa do Brasil. Abel estuda a possibilidade de fazer alterações na defesa para a partida de domingo, contra o América, pelo Rio-São Paulo. Outras modificações serão a entrada do lateral-direito Rodrigo Fernandes no lugar de Cicinho, que está com uma contusão no tornozelo direito e o atacante Taílson, que entra no lugar de Felipe.