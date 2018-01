Defesa do Botafogo preocupa Levir Culpi Um ponto. É o que basta para o Botafogo garantir sua classificação para o quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Bento de Abreu, em Marília, o time carioca enfrenta a equipe da casa, com quem divide a liderança do grupo B - ambos com 9 pontos; Náutico e Remo têm 3. A maior preocupação de Levir tem sido a defesa. Segundo o treinador, o Botafogo está sofrendo muitos gols nos últimos jogos. "Temos uma boa média gols marcados, mas estamos falhando na marcação por falta de atenção", afirmou. Sobre a cobrança da torcida para que o atacante Almir seja titular, o treinador garante que ainda está em dúvida sobre o que fazer. "O Almir tem mostrado que é uma ótima opção para o segundo tempo. Sempre que ele entra, dá mais motivação ao grupo", justificou Levir.