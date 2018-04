Defesa do Inter preocupa Muricy O Internacional quer começar a recuperar o terreno perdido com uma vitória sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Depois de uma série de derrotas com Joel Santana, será o primeiro jogo do time sob o comando de Muricy Ramalho no Campeonato Brasileiro - a estréia foi no sábado, contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana. O maior problema do técnico é montar a defesa, que não conta com o líbero Sangaletti, contundindo, o zagueiro Wilson, suspenso, e o ala-direito Gavilán, na seleção paraguaia. A solução tende a ser a improvisação do lateral-direito Bolívar na zaga e do meia Élder Granja na ala-direita, tarefa que o jogador já executou algumas vezes.