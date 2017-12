Defesa do Marília preocupa Botafogo Enfrentar o Marília, que tem a defesa menos vazada da Série B do Campeonato Brasileiro (11 gols), tem sido uma preocupação a mais para o Botafogo. O atacante Dill afirmou que uma vitória alvinegra será ainda mais difícil, principalmente, porque as equipes costumam adotar um esquema tático defensivo quando atuam em Caio Martins, local do confronto. ?Teremos que tocar a bola para conseguirmos os três pontos." Se o Marília tem a defesa menos vazada, o Botafogo conta com o zagueiro Edgar que atuando entre os titulares ainda não sofreu uma derrota na competição. ?Todos querem nos derrotar porque somos os líderes", afirmou. ?Mas o Levir (Culpi, técnico) tem conversado com a gente para nos alertar sobre os problemas que enfrentaremos contra um time do interior paulista."