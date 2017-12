Defesa do São Paulo preocupa Nelsinho Arrumar a defesa e fazer do São Paulo a equipe menos vazada das competições que disputar no segundo semestre é o principal desafio que o técnico Nelsinho lançou para si mesmo e os jogadores que comanda. O treinador ressalta que, no entanto, tal filosofia de trabalho não significa que passará a montar equipes defensivas. "O que quero é um time em que todos trabalhem", explica Nelsinho. Segundo treinador, seu objetivo é aliar um ataque ousado e agressivo com uma defesa de "muita pegada". Os atletas da equipe já estão procurando assimilar a nova filosofia."O professor conversou conosco mostrou a imagem que ele tinha do São Paulo olhando ?de fora? (Nelsinho treinou a Ponte Preta no Campeonato Paulista): um time que técnicamente dava show, mas que estava tomando muitos gols", explicou o lateral Belletti. Segundo ele, o técnico prometeu "arrumar a defesa". O primeiro passo para atingir a nova meta foi tomado pela comissão técnica, que tem exigido bastante dos jogadores nos treinos. "Faz tempo que eu não tinha um dois toques tão puxado", conta Belletti. O jogador era um dos mais animados pois o bom desempenho nas atividades do dia mostraram que o jogador está totalmente recuperado da contusão no joelho que o tirou dos campos por 40 dias.