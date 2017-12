Defesa do Vasco irrita Mauro Galvão O técnico do Vasco, Mauro Galvão, demonstrou nesta segunda-feira toda a sua irritação com as sucessivas falhas da zaga nos jogos do Campeonato Brasileiro. Na última partida, sábado, contra o Grêmio, o time de São Januário sofreu quatro gols e foi derrotado, segundo o treinador, pelos próprios erros. "Se eu fosse o técnico de uma equipe que estivesse nas primeiras posições, estaria mais calmo. O que não é o nosso caso", afirmou Mauro Galvão. O treinador ressaltou o fato de o Vasco ter muitos jovens no elenco e que precisa demonstrar que há comando no time. "Preciso passar a importância das partidas que faltam na competição." Mesmo com as reclamações, Mauro Galvão deve manter a dupla Wescley e Henrique no jogo com o Figueirense, sábado. E o meia Beto, afastado do elenco, pode retornar à equipe contra os catarinenses.