Defesa do Vasco preocupa Joel Santana A zaga do Vasco é a maior preocupação do técnico Joel Santana, que assumiu o cargo no começo da semana. A equipe já sofreu 50 gols em 33 partidas no Campeonato Brasileiro e cometeu graves erros na derrota para o Paraná, por 2 a 1, na quarta-feira. O retorno de Henrique, que cumpriu suspensão, é certo. Mas ainda não se sabe no lugar de quem. O treinador está ciente de que terá de trabalhar bastante para corrigir o posicionamento dos zagueiros. "Mas a marcação também tem que ser mais rápida quando o ataque perder a posse da bola", avisou Joel.