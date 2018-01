Defesa do Vitória não toma gol pela 1ª vez A boa estréia do técnico Edinho Nazareth com um triunfo do Vitória por 1 a 0 diante do Atlético-PR teve um sabor especial para a defesa do time baiano que, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro não levou gol numa partida. O goleiro Paulo Musse que retornou à equipe depois que foi sacado pelo ex-técnico Joel Santana devido a falhas sucessivas, parece ter recuperado a auto-confiança com uma boa atuação embora ainda se recuse a dar entrevistas devido às críticas que vinha sofrendo da imprensa esportiva baiana. Cria da casa, Paulo Musse foi particularmente "massacrado" após a derrota do Vitória para o Bahia por 2 a 1 quando teria falhado nos dois gols. Nesse jogo perdeu a posição para o júnior Felipe que também não foi bem na partida diante do São Caetano quando o Vitória foi batido novamente por 2 a 1. Após essa nova derrota Joel Santana foi substituído por Edinho Nazareth que decidiu prestigiar Musse não só recolocando-o no gol, mas armando uma defesa mais eficiente, com quatro jogadores de meia ajudando os zagueiros. Musse teve pouco trabalho na partida pois o Atlético-PR atacou pouco. Contudo, quando foi necessário, salvou o gol no primeiro tempo defendendo um chute certeiro e forte de Adriano da entrada da área. A prova de fogo para a defesa do Vitória será a próxima partida contra a Ponte Preta, no Barradão, pois a equipe cai muito de produção quando joga fora do Barradão.