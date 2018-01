Defesa é a maior preocupação do Vasco Ainda sem Edmundo, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, o Vasco enfrenta o Vitória, às 16h, no Estádio Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O time vascaíno busca sua segunda vitória na competição, além de tentar mudar um quadro preocupante. Embora seja o melhor ataque, com 8 gols, a equipe carioca sofreu o mesmo número de gols e tem a pior defesa assim como o Goiás. Apesar de recuperado de contusão no tornozelo, o atacante Marques deve ficar no banco de reservas. O técnico Antônio Lopes preferiu adotar a cautela e manter Cadu ao lado de Souza no ataque. Já o zagueiro Alex, que vinha reclamando de dores musculares, melhorou e tem presença garantida. Lopes decidiu fazer duas modificações no Vasco. Ele tirou o lateral-esquerdo Edinho, por deficiência técnica, e vai promover a estréia do recém-contratado Ozéa. O ex-titular nem participou do treinamento da última sexta-feira. A outra mudança dá seguimento ao rodízio que o treinador vem fazendo entre os volantes do time. Rogério Corrêa será substituído por Henrique. Companheiro de Marcelinho Carioca, principal destaque do Vasco nos últimos jogos, o meia Léo Lima quer repetir a boa atuação da final do Campeonato Carioca, quando marcou um gol e deu um passe de letra para outro. "Esta é uma competição difícil em que cada jogo é uma decisão. Temos que somar pontos para não haver desespero no final", afirmou.