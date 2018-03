Defesa é a preocupação do Bahia no Rio O técnico Evaristo de Macedo teve uma semana tranqüila, após a vitória por 2 a 1, diante do Grêmio na última rodada, para arrumar a equipe do Bahia para a partida deste domingo contra o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. É a terceira vez que as duas equipes vão se enfrentar este ano. Pela Copa do Brasil o Bahia venceu a primeira por 2 a 1 na Fonte Nova e foi eliminado perdendo por 1 a 0 no Rio, na segunda partida. Evaristo quer que no tira-teima sua equipe leve a melhor e trabalhou muito a defesa do Bahia, para evitar os inúmeros erros cometidos nas partidas anteriores. O meia Preto retorna ao time após cumprir suspensão automática recompondo o meio de campo.