Defesa é o destaque do S. Caetano Muitas equipes do futebol brasileiro sofrem com problemas na defesa. A cada início de campeonato, clubes correm atrás de novas contratações e zagueiros estão sempre presentes na lista de reforços. No entanto, no São Caetano, há muito isso deixou de ser problema. Graças à segurança do zagueiro Daniel, o técnico Jair Picerni não precisa quebrar a cabeça para achar formas de parar os adversários. Ao lado de Dininho, o jogador compõe uma das defesas mais regulares do Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde