Defesa é o grande destaque do São Paulo pentacampeão

Uma das marcas de um time campeão costuma ser a força de seu ataque. Não a do São Paulo, pentacampeão brasileiro. A grande arma do time montado pelo técnico Muricy Ramalho é a defesa. Uma das melhores da história do Campeonato Brasileiro. Em 34 jogos, o time tricolor sofreu apenas 13 gols - sendo três de pênalti. Uma verdadeira muralha que dá dor de cabeça a muito centroavante. Com a impressionante média de apenas 0,38 gol sofrido por jogo, o pentacampeão só fica atrás do Palmeiras de 73, que sofreu os mesmos 13 gols, mas em 40 partidas - média de 0,32. "A concorrência dentro do grupo ajuda. Como todos são grandes jogadores, ninguém quer dar brecha para o outro entrar. E nessa, cada um tem que fazer o melhor", explica o xerifão Miranda. O desempenho impressionante do sistema defensivo do time tricolor só fez o time acumular números expressivos ao longo da corrida rumo ao penta. Rogério Ceni, por exemplo, ficou 988 minutos sem sofrer um gol - foram nove jogos completos e mais alguns minutos diante do Juventude e do Santos, responsável pela quebra da invencibilidade. Além disso, o São Paulo jamais sofreu dois gols em uma mesma partida até agora e, por 21 vezes, saiu de campo sem levar nenhum. "Sem dúvida, são números que impressionam. Posso falar, com certeza, que é a melhor defesa que já joguei em meus 17 anos de São Paulo", afirmou o capitão Rogério Ceni. "O Lugano passava muita segurança, mas você pode pegar três dos quatro zagueiros que temos e colocar tranqüilamente na seleção", defende. "Será difícil escolher apenas dois para formar a seleção do campeonato." Miranda retribui: "Nós também sabemos que se a bola passar, temos um dos melhores goleiros do mundo. Meu voto iria para ele." Diante de tanto sucesso, a defesa são-paulina virou alvo de desejo dos clubes europeus. Alex Silva, Breno e Miranda estão na mira. O time está de folga - não joga neste fim de semana - e volta a treinar só na segunda-feira.