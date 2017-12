Defesa falha muito e Inter é eliminado Dois minutos foram suficientes para o Internacional perder, nesta quinta-feira, a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Com dois gols sofridos, aos 29 e aos 31 minutos do segundo tempo, quando empatava em 1 a 1 com o Boca Juniors, o time gaúcho perdeu por 4 a 1, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e deixou o Brasil sem representantes na competição continental. A equipe argentina, atual campeã do torneio, terá pela frente a Universidad Católica, do Chile, em uma das semifinais. Na outra, outro time da Argentina, o Vélez Sarsfield, medirá forças com o Pumas, do México. Corinthians e Fluminense eram os outros clubes brasileiros que disputaram as quartas-de-final. Logo no início da partida, o Boca Juniors deu mostras que queria acabar logo com a vantagem que o Internacional tinha por ter vencido o primeiro confronto, em Porto Alegre, por 1 a 0. Aos seis minutos, Palacios invadiu a área pela direita e chutou por cima de Clemer, que teve que sair do gol para tentar a defesa. Depois de tentar o empate ainda nos primeiros 45 minutos, a equipe gaúcha teve mais competência na segunda etapa e conseguiu o empate num belo gol do atacante Rafael Sóbis, aos 19 minutos. No entanto, dois erros infantis de colocação da zaga colorada dentro da área foram suficientes para o Boca Juniors conseguir os dois gols que precisava para conseguir a vaga. Palermo, de cabeça, aos 29, e Palacio, aos 31, sem nenhuma marcação, fizeram 3 a 1 para os argentinos. Aos 45, Clemer falhou feio e Palacio marcou seu terceiro na partida para fechar o placar e a classificação do Boca.