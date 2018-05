Deficiências do elenco apressam busca por reforços no Corinthians

SÃO PAULO - Um jogo e os conceitos mudaram no Corinthians. Romarinho e Luciano foram bem no Paulistão, mas bastou a partida de estreia no Brasileirão para o clube notar que não dá apenas para se amparar nos jovens. A responsabilidade é maior na competição nacional e, por recomendação de Mano Menezes, o clube deve antecipar a chegada de jogadores mais experientes para o setor. Nada de esperar a pausa da Copa do Mundo.

Depois de frustração com o "não" de Rafael Sobis, o clube admitia jogar as nove primeiras rodadas da Série A com o grupo atual. Contudo, a direção observou que, apesar de o time não ter perdido na estreia (0 a 0 com o Atlético-MG), a carência de jogadores mais calejados se fez necessário e agora é possível que os três nomes de peso que o clube anda à procura possam chegar de forma antecipada.

"Temos jogadores de qualidade no grupo, mas não se pode abrir mão de buscar qualificação sempre. Os jogadores precisam do apoio de mais alguns para termos um grupo qualificado. Com alguns jogadores que deem sustentação, na parte técnica e emocional, os outros vão crescer", observa o treinador.

O perfil traçado foi o de buscar jogadores acostumados a títulos. Mano está decepcionado com Renato Augusto, que novamente se machucou, ficou bastante irritado com Guilherme em Uberlândia e cobra sempre a chegada de dois atacantes para a equipe brigar entre os primeiros. "Num campeonato longo como esse, temos de brigar pela vitória sempre."

Domingo, o time recebe o Flamengo, em jogo que está sendo tratado com a despedida do Pacaembu. A casa deve estar cheia e o treinador sabe que vai ser preciso um melhor futebol para evitar entrar em rota de colisão com os torcedores. "Temos de saber se impor jogando ao lado da nossa torcida."