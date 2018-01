Déficit na Fifa é de US$ 21 milhões A Fifa apresentou nesta quarta-feira seu balanço financeiro do período de 1999 a 2002. Segundo o suíço Urs Linsi, novo secretário-geral da entidade, os números ainda estão no vermelho: déficit de US$ 21 milhões. Mas Joseph Blatter, presidente da Fifa, disse que em breve terá um superávit de US$ 70 milhões. A oposição a Blatter, antes da reeleição do presidente em maio, levantava outros números: as dívidas da Fifa alcançariam US$ 210 milhões. ?Houve gente que disse que estávamos quebrados e que deveríamos encerrar nossas atividades. Mas ao final do ano, com o novo sistema contábil, estaremos com um ativo de US$ 70 milhões?, garantiu Blatter. O dirigente disse ainda que a Fifa já tem as bases do seu futuro econômico: vender os direitos de televisão para os Mundiais de 2010 e 2014. Os direitos das Copas de 2002 e 2006 foram vendidos por US$ 2,8 bilhões ao grupo alemão Kirch-Sport, que acabou falindo antes mesmo da Copa do Mundo da Coréia do Sul e Japão. A falência do Kirch-Sport foi o segundo golpe nas finanças da Fifa em 98 anos de história da entidade. Dois anos antes da Copa do Mundo de 2002, a ISMM-ISL havia quebrado colocando em risco a realização do Mundial. A ISMM-ISL era responsável pela comercialização das principais competições da Fifa. Com o fim da parceria, a Fifa assumiu os negócios e conseguiu um ótimo resultado: a três anos e meio do Mundial de 2006 já foram fechados os contratos com 15 patrocinadores internacionais. Blatter considera essa empreitada como mais uma vitória da sua gestão. A primeira foi a sua reeleição, quando derrotou Issa Hayatou, de Camarões. Outra crise que o presidente superou foi a demissão do secretário-geral, Zen-Ruffinen, que havia se rebelado contra o dirigente pouco antes da Copa do Mundo da Coréia do Sul e Japão. Zen-Ruffinen e o diretor de comunicações Keith Cooper foram afastados. E Blatter conseguiu nomear um novo secretário-geral de sua confiança: o suíço Urs Linsi.