Déficit no Santos chega aos R$ 50 mi A Comissão Fiscal do Santos recomendou a aprovação das contas do exercício de 2000 com ressalvas. O relatório será discutido à partir das 20 horas desta terça-feira, quando o Conselho Fiscal estará reunido. As primeiras informações que vazaram indicam o fechamento do balanço patrimonial com um déficit em torno de R$ 50 milhões, sendo que R$ 20 milhões são relativos aos prejuízos tidos no ano passado, com a montagem do time milionário de Edmundo e Rincón. Para cobrir esse déficit, a família Teixeira fez vários empréstimos que somam aproximadamente R$ 16 milhões. Os R$ 4 milhões restantes foram conseguidos junto ao Banco Safra. Só o presidente Marcelo Teixeira emprestou ao clube R$ 3,5 milhões e seu pai, o ex-presidente Milton Teixeira, R$ 1,6 milhão. Uma empresa do grupo foi responsável pelo fornecimento de outros R$ 10 milhões. Segundo informaram conselheiros que tiveram acesso à documentação, uma das ressalvas apresentadas pela Comissão Fiscal foi o pagamento de comissões na transferência de jogadores como Fábio Costa, Piá e outros. Também os honorários advocatícios pagos no ano passado deverão ser constestados pela oposição, que pretende mais informações sobre essas gastos, estimados em R$ 900 mil. Narciso - Com o adiamento da apresentação dos jogadores para quarta-feira, o volante Narciso teve que mudar sua programação. É que na quinta-feira passará por exames de rotina, no Hospital de Clínicas, em Curitiba. Ele irá de Neópolis (SE) diretamente para a capital paranaense e se apresentará no CT Rei Pelé só na próxima terça-feira. O fisioterapeuta Rosan seria o responsável pelo recondicionamento físico de Narciso, mas foi convocado pela Seleção e deverá se apresentar nesta quarta-feira na Granja Comary, em Teresópolis.