Definição da CPI do Futebol sai amanhã Uma discussão sobre rodeios e um protesto de estudantes da USP e Unicamp atrapalharam a criação da CPI do Futebol na Assembléia Legislativa de São Paulo, proposta pelo deputado Romeu Tuma Jr. (PMDB). Só falta a assinatura dos líderes do PSDB, Edson Aparecido, e do PTB, Campos Machado. A CPI era um dos assuntos em pauta na reunião dos líderes, nesta quarta-feira, mas o encontro foi interrompido pelo início de uma audiência sobre rodeios, com a promessa de ser retomado mais tarde. Porém, com a manifestação dos universitários, no final da tarde, a decisão foi transferida para quinta. Romeu Tuma Jr. tem 50 assinaturas para a criação da CPI, mas tenta acordo com os líderes para acelerar o trâmite da abertura da comissão para investigar a máfia do apito.