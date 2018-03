Definição de primeira semifinal indicará data de finais do Paulista

O clássico desta terça-feira, que vai apontar o classificado entre Palmeiras e Santos, vai definir a data dos jogos da final do Paulistão. Se o time alviverde passar, terá obrigatoriamente de atuar a primeira partida da final no sábado, pois na terça-feira tem jogo marcado pela Copa Libertadores contra o Alianza Lima, no Allianz Parque.

A impossibilidade de remarcar o jogo válido pela competição sul-americano é o que vai nortear a escolha da data da decisão, caso o Palmeiras se classifique. O time peruano vem ao Brasil já no próximo domingo para se preparar para a partida de terça-feira. Na véspera do jogo, a equipe vai fazer um treino de reconhecimento na arena alviverde.

Porém, no cenário com o Santos garantido na decisão, as duas partidas das finais seriam nos domingos 1 e 8 de abril. Com pior campanha entre os quatro semifinalistas, o Santos seria mandante no primeiro jogo da possível final.

Já o Palmeiras jogaria a segunda em casa, independentemente do adversário. Corinthians e São Paulo definem o segundo finalista na quarta-feira à noite, na Arena Corinthians. O time do Morumbi saiu na frente depois de ganhar o primeiro confronto no domingo, por 1 a 0, gol de Nenê.