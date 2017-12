Definida 3.ª fase do Paulista feminino A última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista feminino foi disputada neste domingo e definiu os classificados à terceira fase. Permanecem na competição oito times, que serão divididos em dois grupos. O Grupo N será formado por Unisant´Anna, São José do Rio Preto, São Caetano e Araraquara. O Grupo O terá Santos, São Bernardo, Botucatu e São José dos Campos. A definição das cidades-sede acontecerá nesta segunda-feira e a tabela deve ser divulgada na terça-feira. Assim como nas fases anteriores, a disputa será em três dias seguidos, sempre em rodadas com jogos duplos. Os jogos sempre são disputados as sextas, sábados e domingos. Avançarão os dois melhores colocados de cada grupo e os quatro classificados formarão um grupo único na quarta fase. Os dois melhores colocados fazem a final, no dia 19 de dezembro. Resultados deste domingo: em Cotia - São José 2 x 2 Marília, Rio Preto 3 x 0 Cotia; em Guarujá - Unip 2 x 1 Nova Granada, Santos 3 x 0 São Caetano; em Campinas - Pinheiros 1 x 1 Mackenzie, UniSant´Anna 7 x 0 Botucatu; em Americana - Bauru 3 x 2 Sorocaba, Araraquara 0 x 0 São Bernardo.