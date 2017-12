Definida 3.ª fase do Paulista feminino A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira a tabela da terceira fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2004. Os oito clubes foram divididos em dois grupos de quatro e cada time disputará três jogos. Pela primeira rodada, no dia 3 de dezembro, sexta-feira, a sede será a cidade de Americana (SP). Ainda dentro dos grupos, os vencedores de um jogo enfrentam os perdedores do outro já no dia seguinte, sábado. Pela terceira rodada, no dia 5 de dezembro, domingo, os vencedores dos jogos da primeira rodada irão se enfrentar, assim como os perdedores desses mesmos confrontos. Os dois melhores clubes de cada grupo vão se garantir nas semifinais, um quadrangular que apontará os finalistas. O Grupo N, com jogos no Campo do Unidos da Cordenonsi, reúne estes clubes: Unisant´Anna/Osasco, Araraquara, Juventude (Rio Preto) e São Caetano. Já o Grupo O, com jogos no campo do Centro Cívico, tem como representantes: Santos, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Botucatu. A primeira rodada prevê quatro jogos. Grupo N: às 14h30 - Unisant´Anna x Araraquara; 16h - Juventude x São Caetano. Grupo O: 15h30 - Santos x São José; 17h - São Bernardo x Botucatu.