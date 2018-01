Definida a última vaga na Série C O Vila Aurora-MT assegurou a última vaga na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Independência-AC, por 3 a 1, neste domingo, no Mato Grosso. Na próxima fase o time matogrossense vai enfrentar o Nacional-AM. Os novos confrontos estão definidos e, nesta segunda-feira, haverá na CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo. Esta fase, que reúne 16 times, vai ser disputada também pelo sistema de eliminatórias, com jogos de ida e volta. Em caso de empate em pontos, vale o saldo de gols e depois os gols marcados fora de casa. No balanço da rodada deste final de semana, 12 mandantes garantiram suas vagas. Quatro visitantes se garantiram e quatro vagas foram definidas na cobrança de penalidades máximas. Confira os confrontos das oitavas de final: Grupo 33 - Nacional-AM x Vila Aurora-MT Grupo 34 - Remo-PA x Abaeté-PA Grupo 35 - América-RN x Coruripe-AL Grupo 36 - Treze-PB x ABC-RN Grupo 37 - Ipatinga-MG x Atlético Sorocaba-SP Grupo 38 - Londrina-PR x Ceilândia Grupo 39 - Rio Branco-SP x Vila Nova-MG Grupo 40 - Novo Hamburgo-RS x Joinville-SC