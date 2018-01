Definida próxima fase do Mundial Sub-20 Depois da rodada deste sábado, ficaram definidas as partidas das oitavas-de-final do Mundial Sub-20 que está sendo disputado na Holanda. O time da casa terminou em primeiro colocado no Grupo A, com 9 pontos, depois da vitória sobre Benin por 1 a 0. Na próxima fase, a Holanda vai enfrentar o Chile, quarta-feira em Doetinchem. Os outros confrontos são os seguintes: Brasil x Síria, EUA x Itália, Marrocos x Japão e China x Alemanha, na terça-feira; Nigéria x Ucrânia, Colômbia x Argentina e Espanha x Turquia, na quarta-feira. Os resultados deste sábado foram os seguintes: Brasil 2 x Coréia do Sul 0, Nigéria 3 x Suíça 0, Japão 1 x Austrália 1, EUA 1 x Egito 0, Argentina 1 x Alemanha 0, Colômbia 2 x Síria 0 e Itália 4 x Canadá 1.