Definida quartas-de-final da Copa Estado O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça-feira os jogos das quartas-de-final da Copa Estado de São Paulo. A competição ganhou motivação após a confirmação de que o campeão terá uma vaga na Copa Bras il de 2004. Nesta fase os times jogam uma única partida na casa do time de melhor campanha. Em caso de empate, haverá prorrogação e cobrança de pênaltis. A partir daí as equipes jogam no estilo mata-mata até que se conheça o campeão e, consequentemente, um dos representantes paulistas na Copa do Brasil de 2004. Santo André e Ituano, que também disputam o Campeonato Brasileiro da Série C, tiveram seus jogos com datas diferentes para não coincidir com a competição nacional. Eis a rodada: 30 de outubro (quinta-feira) - 20 horas - Santo André x Matonense; 31 de outubro (sexta-feira) - 20 horas - Comercial x Juventus; 2 de novembro (domingo) - 11 horas - Marília-B x Rio Claro; 17 horas - Ituano x Olímpia.