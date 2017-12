Definida rodada de abertura da Série C O duelo entre paulistas e paraibanos no Campeonato Brasileiro da Série C deve começar mesmo na próxima quarta-feira. Em princípio, a tabela de jogos já está definida pelo índice técnico, ou seja, a soma de pontos dos clubes durante a competição. A primeira rodada prevê dois jogos em São Paulo: Ituano X Botafogo-SP e Santo André X Campinense-PB. Pelo índice técnico, o Campinense é o primeiro colocado e fará seu primeiro jogo fora de casa e o último em casa. Pela ordem, vêm Botafogo, Ituano e Santo André. Os dirigentes do Ituano ainda têm esperança de reverter esta ordem, uma vez que tentam no ST JD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) reaver três pontos do União Barbarense, ainda na segunda fase por uso irregular de jogador. O quadrangular é semelhante ao da Série B. Todos times jogam contra todos, em dois turnos, com campeão e vice garanti ndo acesso para a Série B em 2004. GUERRA - A diretoria do Santo André lamentou, nesta quinta-feira, os incidentes ocorridos na véspera, em Bragança Paulista, na decisão da vaga semifinal. As reclamações foram quanto às pressões do time da casa, que passaram pela falta de luz nos vestiários e com forte odor, chegando até à mudança da bola usada no jogo em que o Bragantino venceu o Santo André, por 3 a 1. O resultado, porém, foi insuficiente para tirar o time do ABC do quadrangular, uma vez que tinha vencido o primeiro jogo, por 4 a 1. O presidente do Bragantino, Marquinho Chedid, respondeu que "o clima não foi além dos limites normais de uma decisão". Ele ainda criticou a atuação do árbitro Romildo Correa, que expulsou dois jogadores do time da casa. Sobre a proibição da transmissão a o vivo do jogo para uma emissora à cabo de Santo André - TV+ABC - o dirigente alegou que, embora a emissora tivesse uma autorização da Federação Paulista, o Bragantino não tinha sido consultado e também não teria nenhum ganho financeiro. Mas permitiu que as retransmissoras da TV Globo e TV Bandeirantes acompanhassem o jogo, como de costume, para mostrar depois os melhores momentos. Na confusão, um cinegrafista da emissora do ABC ficou sem sua câmara, o que o levou a abrir um Boletim de Ocorrência na delegacia de Bragança Paulista. De madrugada, a câmara foi apresentada às autoridades policiais. Teria sido encontrada nas arquibancadas do estádio Marcelo Stéfani, que recebeu aproximadamente cinco mil torcedores.