Definida rodada do Paulista da B1 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, que começa nesta sexta-feira à noite, com o confronto entre Linense e Grêmio Barueri, em Lins. No domingo, acontecem outras três partidas. Às 11 horas, o Jalesense irá enfrentar o ECUS-Suzano, em Jales. Em São Bernardo do Campo, o Palestra irá receber a Ferroviária, às 15 horas. No mesmo horário, o Santa Ritense terá pela frente o Monte Azul, em Santa Rita do Passa Quatro. Na segunda fase, os oito classificados - Ferroviária, Monte Azul, Linense, Jalesense, ECUS-Suzano, Grêmio Barueri, Santa Ritense e Palestra - serão reunidos em um único grupo. Todos jogarão contra todos, em sistema de turno e returno, com os quatro melhores se classificando para a Série A3 de 2005.