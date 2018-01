Definida última vaga da Libertadores Foi definido neste sábado o último classificado para a Copa Libertadores da América de 2003. O Cobreloa conseguiu a terceira vaga para equipes chilenas e fechou a lista dos 32 participantes. Entre os brasileiros, Corinthians, Paysandu, Santos e Grêmio irão disputar a principal competição sul-americana de clubes. A vaga do Cobreloa veio com o empate por 0 a 0 com o Palestino neste sábado, já que a equipe tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 1. Os outros classificados chilenos são o Universidad Católica e o Colo Colo. O Cobreloa fará parte do grupo 4 da Libertadores, junto com o atual campeão Olimpia, do Paraguai, do Alianza de Lima, do Peru, e do Gimnasia y Esgrima, da Argentina. A competição começa dia 4 de fevereiro.