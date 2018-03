Definidas as datas da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira as datas das semifinais da Copa do Brasil. A novidade é que Corinthians e Ponte Preta irão se enfrentar no interior de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente. No outro confronto, o Coritiba decide a vaga em casa contra o Grêmio. Como o Sul do País não está sofrendo racionamento de energia, os jogos entre Coritiba e Grêmio, em Curitiba e Porto Alegre, serão realizados à noite (21h45). Já o confronto entre Ponte e Corinthians terá um jogo à tarde (dia 3, em Rio Preto, às 15 horas) e outro à noite (dia 6, em Prudente, às 21h45), com iluminação fornecida por gerador. Confira a tabela das semifinais: 30/05: Grêmio x Coritiba - estádio Olímpico (Porto Alegre) 03/06: Ponte Preta x Corinthians - estádio Teixeirão (São José do Rio Preto) 06/06: Corinthians x Ponte Preta - estádio Eduardo José Farah (Presidente Prudente) Coritiba x Grêmio - estádio Couto Pereira (Curitiba)